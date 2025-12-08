close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
sergio perez, contract, graphic

¡El que ríe al último ríe mejor! La reacción de Checo tras la FALLA de Red Bull en Abu Dhabi

¡El que ríe al último ríe mejor! La reacción de Checo tras la FALLA de Red Bull en Abu Dhabi

Nazario Assad De León
sergio perez, contract, graphic

Checo Pérez ha aprovechado el Gran Premio de Abu Dhabi para hacer cierta burla sobre cómo Yuki Tsunoda no pudo montar una verdadera defensa.

Después de que Max Verstappen se quedara apenas a dos puntos de ganar el campeonato, hubo un momento particular que levantó muchas memorias: defender a Max Verstappen.

Recordando la temporada de 2021, cuando Checo hizo una heroica defensa a Lewis Hamilton para que el holandés pudiera obtener su primer título, ahora el japonés no pudo hacerlo con Norris.

Viendo eso, Checo aprovechó para reaccionar en redes sociales hacia un post que hizo referencia a ello, dando a entender que no le valoraron lo suficiente.

Relacionado: ATENCIÓN: ¡Checo Pérez podría hacer HISTORIA con Cadillac en 2026!

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. Tras meses de rumores, el piloto mexicano ya confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

10658 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Gasly confirma que Colapinto fue AFECTADO por Alpine
Alpine

Gasly confirma que Colapinto fue AFECTADO por Alpine

  • hace 28 minutos
¡El que ríe al último ríe mejor! La reacción de Checo tras la FALLA de Red Bull en Abu Dhabi
Formula 1

¡El que ríe al último ríe mejor! La reacción de Checo tras la FALLA de Red Bull en Abu Dhabi

  • 1 hour ago
Alpine prepara un calendario de trabajo MUY CARGADO para Colapinto
Formula 1

Alpine prepara un calendario de trabajo MUY CARGADO para Colapinto

  • 2 hours ago
El gran APRENDIZAJE de Sainz en el GP de Abu Dhabi
Formula 1

El gran APRENDIZAJE de Sainz en el GP de Abu Dhabi

  • 2 hours ago
Así terminó el campeonato de PILOTOS tras el GP de Abu Dhabi
Formula 1

Así terminó el campeonato de PILOTOS tras el GP de Abu Dhabi

  • 3 hours ago
Así terminó el campeonato de CONSTRUCTORES tras el GP de Abu Dhabi
Formula 1

Así terminó el campeonato de CONSTRUCTORES tras el GP de Abu Dhabi

  • Hoy 17:00
MÃ¡s noticias

Más leído

CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
15.000+ views

CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!

  • 3 diciembre
 ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
5.000+ views

ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso

  • 26 noviembre
 BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
5.000+ views

BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!

  • 18 noviembre
 Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
4.000+ views

Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona

  • ayer 08:30
 Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar
2.500+ views

Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar

  • 28 noviembre
 Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla
2.500+ views

Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla

  • 30 noviembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x