Checo se convierte en la mayor LECCIÓN para Red Bull en F1 2025
Toni Cucurella ha dejado claro cuál debe ser la principal lección para Red Bull esta temporada, y está relacionada a Checo Pérez.
Después de que el Gran Premio de Abu Dhabi dio por terminada la temporada de Fórmula 1, Max Verstappen se quedó fuera de posibilidades de refrendar su título por apenas una diferencia de dos puntos contra Lando Norris.
Sin embargo, de acuerdo al analista de DAZN, esto se debió a que la escudería austriaca no tuvo un verdadero segundo piloto, algo que tenía con el mexicano.
"Este año en Red Bull ha servido para demostrar cuánto extrañan a Checo y lo bueno que era él", expresó Cucurella.
¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?
Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.
Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.
Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.
Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.
Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. Tras meses de rumores, el piloto mexicano ya confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac.
