close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Pierre Gasly and Franco Colapinto look at each other to the background of an Alpine logo

F1 Franco Colapinto Hoy: Alpine llena su agenda para 2026; Trabajará horas extras

F1 Franco Colapinto Hoy: Alpine llena su agenda para 2026; Trabajará horas extras

Nazario Assad De León
Pierre Gasly and Franco Colapinto look at each other to the background of an Alpine logo

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este lunes 8 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine, se mostró molesto sobre el Gran Premio de Abu Dhabi, pero agradecido por ser el último de la temporada de sacrificio. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto se mostró molesto sobre el Gran Premio de Abu Dhabi, afortunadamente, último de la temporada. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: DENUNCIA cosas RARAS en su Alpine tras qualy en Abu Dhabi. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: OFICIAL - ¡Alpine anuncia NUEVO ALIADO para 2026! ::: LEER MÁS

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

10670 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

F1 Hoy: Fernando Alonso causa problemas en Abu Dhabi; Todo sobre los. campeonatos de constructores y pilotos
Formula 1

F1 Hoy: Fernando Alonso causa problemas en Abu Dhabi; Todo sobre los. campeonatos de constructores y pilotos

  • 1 hour ago
F1 Checo Pérez Hoy: Se burla de Red Bull; Buscan un piloto de sus características
Formula 1

F1 Checo Pérez Hoy: Se burla de Red Bull; Buscan un piloto de sus características

  • 1 hour ago
F1 Franco Colapinto Hoy: Alpine llena su agenda para 2026; Trabajará horas extras
Formula 1

F1 Franco Colapinto Hoy: Alpine llena su agenda para 2026; Trabajará horas extras

  • 2 hours ago
Esta es la CUALIDAD principal que necesita Red Bull para poder suplir a Checo
Formula 1

Esta es la CUALIDAD principal que necesita Red Bull para poder suplir a Checo

  • 3 hours ago
Gasly confirma que Colapinto fue AFECTADO por Alpine
Alpine

Gasly confirma que Colapinto fue AFECTADO por Alpine

  • Ayer 21:00
¡El que ríe al último ríe mejor! La reacción de Checo tras la FALLA de Red Bull en Abu Dhabi
Formula 1

¡El que ríe al último ríe mejor! La reacción de Checo tras la FALLA de Red Bull en Abu Dhabi

  • Ayer 20:00
MÃ¡s noticias

Más leído

CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
15.000+ views

CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!

  • 3 diciembre
 ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
5.000+ views

ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso

  • 26 noviembre
 BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
5.000+ views

BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!

  • 18 noviembre
 Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
4.000+ views

Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona

  • 7 diciembre
 Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar
2.500+ views

Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar

  • 28 noviembre
 Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla
2.500+ views

Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla

  • 30 noviembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x