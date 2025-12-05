OFICIAL: ¡Alpine anuncia NUEVO ALIADO de Franco Colapinto para 2026!
Alpine ha anunciado de forma oficial un nuevo socio para Franco Colapinto y Pierre Gasly.
La escudería francesa lo informó mediante un comunicado que tiene un nuevo patrocinador: "El equipo de Fórmula Uno BWT Alpine anunció hoy una nueva alianza con Avature, el SaaS empresarial de HCM altamente configurable, que será el socio de la plataforma de IA del equipo para la gestión del capital humano.
"La alianza arranca este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dabi de 2025, y la marca Avature se estrenará en el Alpine A526 la próxima temporada 2026. Para el equipo de Fórmula Uno BWT Alpine, esto significa capitalizar una de las mayores ventajas de la Fórmula Uno: un mercado de talento increíblemente especializado, que compite por los mejores aerodinámicos, científicos de datos, analistas financieros y más.
"En este entorno, el perfil del candidato y la experiencia del empleado son fundamentales. La plataforma impulsada por inteligencia artificial de Avature une datos y conocimiento humano, ayudando al equipo a identificar, desarrollar y retener talentos en un ámbito definido por la precisión, la presión y el rendimiento", comentaron.
¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?
Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.
De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".
Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.
Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.
