El mensaje de Franco Colapinto que NO CAERÁ BIEN en McLaren

Franco Colapinto compartió su opinión sobre la pelea por el campeonato entre Lando Norris y Max Verstappen, pero lo que dijo seguramente no cayó de la mejor manera dentro de McLaren.

Cuestionado por la F1 sobre a quién le daría un "balón de oro" si se le diera al mejor piloto de la temporada, esto fue lo que dijo el corredor argentino: "Quiero decir, creo que Max fue quien más y mejor condujo durante todo el año y el más consistente.

"Diría que fue el piloto más fuerte de los tres. Creo que todos tuvieron muchos altibajos, pero Max, como piloto, estaba en la cima del juego cada vez, y por eso ganó 4 veces y va por la quinta.

"Pero también sería un campeonato muy merecido para Lando y Oscar si ellos lo ganan también. Así que creo que los tres hicieron un trabajo increíble y llegar a este momento con la oportunidad de ser campeón mundial significa que los tres tuvieron un año increíble, así que vamos a ver. Esperemos que sea una buena carrera", opinó.

Relacionado: ¡Franco Colapinto URGE CAMBIOS en la F1 tras el último escándalo!

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!