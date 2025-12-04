¡Franco Colapinto URGE CAMBIOS en la F1 tras el último escándalo!

Franco Colapinto salió a exigir cambios a la Fórmula 1 luego del último escándalo que rodeó a la categoría.

Cuestionado por los medios de comunicación previo al inicio del fin de semana del Gran Premio de Abu Dhabi, esto fue lo que dijo el piloto de Alpine sobre el odio a Kimi Antonelli en redes sociales.

"Solo pensaba en las multas que recibimos si decimos malas palabras en la TV o en los medios, y luego en la gente que, sin pensar o sin tener toda la información o el panorama completo, dice cosas que generan odio, que es mucho peor que decir ‘mierda’ o lo que sea.

"Eso crea algo mucho más grande y no reciben ninguna consecuencia. Solo ponen un comunicado y ya están bien otra vez. No sé, no se siente muy justo todo eso. Tal vez debería cambiar, tal vez no; yo no soy quien decide, así que no me meteré demasiado, pero probablemente es algo que habría que revisar”, señaló.

Relacionado: CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!