franco colapinto, alpine, 2025

CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!

Aloisio Hernández
franco colapinto, alpine, 2025

Alpine ha tomado una decisión que le da ventaja a Franco Colapinto para el próximo Gran Premio de Abu Dhabi.

La escudería del corredor argentino anunció en un comunicado compartido en su sitio web que uno de sus pilotos será reemplazado en el comienzo del fin de semana de la última carrera del campeonato mundial.

Esto fue lo que informaron: "Paul Aron, quien participó con el equipo en los entrenamientos libres 1 de los Grandes Premios de Italia y Ciudad de México, volverá a participar en la sesión del viernes, sustituyendo a Pierre Gasly.

"Su desarrollo con el equipo continuará al regresar a la pista donde pilotó por primera vez un coche de Fórmula 1 la temporada pasada, en la Prueba de Jóvenes Pilotos de postemporada", reportaron.

Esto quiere decir que Franco será la referencia principal para la FP1 y tendrá una sesión más de entrenamiento que Gasly, lo que puede darle ventaja en la configuración del monoplaza.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

