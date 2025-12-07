Las EXIGENTES palabras de Colapinto que ponen tensión en Alpine
Las EXIGENTES palabras de Colapinto que ponen tensión en Alpine
Franco Colapinto se mostró molesto sobre el Gran Premio de Abu Dhabi, afortunadamente último de la temporada.
Esta carrera completó la temporada en la que el argentino no pudo sumar, siendo finalmente el único piloto de la parrilla sin sumar, Franco habló de su frustración dentro de Alpine esta temporada.
El circuito de Yas Marina fue testigo de cómo el monoplaza de Alpine se mantuvo en su constante de ser el peor de toda la parrilla.
"Fin de complicado, nada que hacer, habrá que trabajar para el futuro en 2026, no hay mucho que decir", analizó el piloto de Alpine.
¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?
Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.
FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).
"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.
"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.
