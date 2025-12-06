Franco Colapinto denunció cosas raras en su Alpine tras la clasificación al Gran Premio de Abu Dhabi.

Hablando con ESPN tras quedar eliminado en Q1, el corredor argentino compartió sus impresiones sobre lo sucedido: "No tenía grip atrás otra vez, estuve todo el día peleando con lo mismo.

"Es muy difícil. No sé, es raro, en FP1 arranqué bien, estaba estaba ahí cerca, y después a la quali mejoré menos de un segundo, con la mejora de pista, la pista más fría de la noche, tendría que ser mucho más, y nada, no entiendo bien por qué por qué no puedo extraer más en la qualy.

"Obviamente que no es como quería terminar, pero bueno, es es es lo que hay, hay que trabajar ahora para mañana hacer una buena carrera y y ojalá que sea un mejor día", lamentó.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

