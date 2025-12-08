F1 Franco Colapinto Hoy: Exigente con Alpine; Pone tensión en el equipo
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este domingo, 7 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto se mostró molesto sobre el Gran Premio de Abu Dhabi, afortunadamente, último de la temporada. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto Hoy: DENUNCIA cosas RARAS en su Alpine tras qualy en Abu Dhabi. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto Hoy: OFICIAL - ¡Alpine anuncia NUEVO ALIADO para 2026! ::: LEER MÁS
Franco Colapinto Hoy: PIERDE LA PACIENCIA con Alpine tras las prácticas en Abu Dhabi. ::: LEER MÁS
