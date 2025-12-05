close global

Pato OWard and Lando Norris at McLaren in 2024

F1 Noticias Hoy: O'Ward expone a McLaren; Alonso habla del escándalo en Abu Dhabi

F1 Noticias Hoy: O'Ward expone a McLaren; Alonso habla del escándalo en Abu Dhabi

Aloisio Hernández
Pato OWard and Lando Norris at McLaren in 2024

GPFans te presenta las notas más interesantes de este sábado 06 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso Hoy: ESCÁNDALO - ROMPE EL SILENCIO tras perderse la FP1 en Abu Dhabi. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz Hoy: URGENTE - Destapa un PREOCUPANTE PROBLEMA en Abu Dhabi. ::: LEER MÁS

GP de Abu Dhabi Hoy: ¡Pato O'Ward saca a la luz POLÉMICO SECRETO de McLaren! ::: LEER MÁS

