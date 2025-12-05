F1 Noticias Hoy: O'Ward expone a McLaren; Alonso habla del escándalo en Abu Dhabi

GPFans te presenta las notas más interesantes de este sábado 06 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso Hoy: ESCÁNDALO - ROMPE EL SILENCIO tras perderse la FP1 en Abu Dhabi. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz Hoy: URGENTE - Destapa un PREOCUPANTE PROBLEMA en Abu Dhabi. ::: LEER MÁS

GP de Abu Dhabi Hoy: ¡Pato O'Ward saca a la luz POLÉMICO SECRETO de McLaren! ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado