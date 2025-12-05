Fernando Alonso rompió el silencio luego de la polémica que causó su reemplazo en la FP1 del GP de Abu Dhabi.

El bicampeón del mundo fue sustituido por un joven corredor desconocido, algo que causó un escándalo por la decisión de hacerlo. En palabras publicadas por MundoDeportivo, el español respondió si es que perderse la primera sesión le afectará en el resto del fin de semana.

"No, no realmente, creo que hicieron un muy buen trabajo en FP1. Recogimos toda la información que queríamos, así que, fueron consistentes y creo que no nos perdimos mucho

"Es la 24ª carrera el campeonato y ya sabemos dónde estamos. Así que será difícil estar en los puntos, creo, pero siempre lo intentamos. Vamos a intentar encontrar más, especialmente el agarre delantero para mañana", señaló.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

