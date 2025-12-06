¡Pato O'Ward saca a la luz POLÉMICO SECRETO de McLaren!
Patricio O'Ward sacó a la luz información que pocos conocían sobre McLaren y la disputa interna entre Lando Norris y Oscar Piastri.
El corredor mexicano, quien corrió la FP1 con el monoplaza de Piastri, hizo una polémica confesión en declaraciones publicadas por GPBlog: "Sé que los coches de Norris y Piastri tenían algunas diferencias en ciertas zonas, así que es importante recopilar toda esa información con vueltas de calidad.
"La única otra referencia que tengo es México, donde hay mucha menos carga aerodinámica. No creo que Piastri necesite las notas; solo estoy aquí para apoyar, supongo, y ayudo al equipo a dar lo mejor de sí. Sé que es importante probar diferentes cosas.
"Obviamente, estamos rodando con mucha intensidad, así que aún no he podido probar todo lo que puede hacer. Sé que lo haré el martes, pero, sinceramente, estos coches, dondequiera que vayas, siempre son un placer de conducir.
"Pero diría que este es uno de los mejores circuitos porque tiene curvas bastante largas y rápidas, y zonas de frenada fuerte, así que puedes apreciar realmente lo que el coche puede hacer", reveló.
¿Qué pasó en la FP1 del GP de Abu Dhabi?
Lando Norris le ganó a Max Verstappen la primera práctica libre del fin de semana del Gran Premio de Abu Dhabi. El McLaren quedó en lo más alto de la FP1, con apenas una diferencia de 0.008 segundos.
Detrás de los aspirantes al Campeonato Mundial de Pilotos llegaron Charles Leclerc y Kimi Antonelli. Nico Hulkenberg terminó en quinto, por delante de George Russell, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Carlos Sainz y Franco Colapinto.
Patricio O'Ward, usando el auto de Oscar Piastri, quedó por delante de los rookies de Ferrari, Red Bull y Aston Martin en la primera sesión del fin de semana.
GP de Abu Dhabi 2025: FP1
|Posición
|Piloto
|1
|Lando Norris
|2
|Max Verstappen
|3
|Charles Leclerc
|4
|Kimi Antonelli
|5
|Nico Hulkenberg
|6
|George Russell
|7
|Gabriel Bortoleto
|8
|Oliver Bearman
|9
|Carlos Sainz
|10
|Franco Colapinto
|11
|Ryo Hirakawa
|12
|Isack Hadjar
|13
|Paul Aron
|14
|Pato O'Ward
|15
|Arvind Lindblad
|16
|Arthur Leclerc
|17
|Ayumu Iwasa
|18
|Luke Browning
|19
|Jak Crawford
|20
|Cian Shields
