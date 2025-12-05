URGENTE: Carlos Sainz destapa un PREOCUPANTE PROBLEMA en Abu Dhabi

Carlos Sainz sacó a la luz un preocupante problema que se descubrió tras las prácticas libres rumbo al Gran Premio de Abu Dhabi.

En declaraciones publicadas por Motorsport.com, el corredor nacido en Madrid comentó lo siguiente: "Creo que la gradación ha sorprendido un poco a todo el mundo.

"Los últimos años aquí ha sido una carrera a sola parada. Probablemente seguirá siendo una sola parada, o estará cerca de serlo, pero en los neumáticos delanteros la degradación fue mucho mayor de lo que creo que todo el mundo esperaba.

"Creo que podemos llegar a la Q3, pero va a estar muy apretado, porque estamos ahí ahí con los coches que tienen el mismo ritmo que nosotros, por lo que todo se reducirá a ver quién hacer una mejor vuelta", reveló.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

