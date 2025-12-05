close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Colapinto at Alpine

Colapinto Noticias Hoy: Exige cambios históricos; Enfurece a McLaren

Colapinto Noticias Hoy: Exige cambios históricos; Enfurece a McLaren

Aloisio Hernández
Colapinto at Alpine

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este jueves 04 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto F1: Alpine se despide de su asociación con la F1 en el Gran Premio de Abu Dabi. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: ¡URGE CAMBIOS en la F1 tras el último escándalo! ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: El mensaje que NO CAERÁ BIEN en McLaren. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

9808 votos

Relacionado

Fórmula 1 Franco Colapinto

Últimas Noticias

Checo Noticias Hoy: Culpan a Red Bull; Hamilton le da la razón; Historia en 2026
F1 Checo Hoy

Checo Noticias Hoy: Culpan a Red Bull; Hamilton le da la razón; Historia en 2026

  • hace 24 minutos
ATENCIÓN: ¡Checo Pérez podría hacer HISTORIA con Cadillac en 2026!
Cadillac

ATENCIÓN: ¡Checo Pérez podría hacer HISTORIA con Cadillac en 2026!

  • 2 hours ago
Colapinto Noticias Hoy: Exige cambios históricos; Enfurece a McLaren
F1 Colapinto Hoy

Colapinto Noticias Hoy: Exige cambios históricos; Enfurece a McLaren

  • 2 hours ago
El mensaje de Franco Colapinto que NO CAERÁ BIEN en McLaren
Alpine

El mensaje de Franco Colapinto que NO CAERÁ BIEN en McLaren

  • Ayer 23:16
Lewis Hamilton le da la RAZÓN a Checo Pérez contra Red Bull
Red Bull

Lewis Hamilton le da la RAZÓN a Checo Pérez contra Red Bull

  • Ayer 22:00
¡Franco Colapinto URGE CAMBIOS en la F1 tras el último escándalo!
Alpine

¡Franco Colapinto URGE CAMBIOS en la F1 tras el último escándalo!

  • Ayer 21:00
MÃ¡s noticias

Más leído

URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
10.000+ views

URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto

  • 14 noviembre
 ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
5.000+ views

ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso

  • 26 noviembre
 CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
5.000+ views

CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!

  • 3 diciembre
 BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
5.000+ views

BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!

  • 18 noviembre
 Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar
2.500+ views

Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar

  • 28 noviembre
 Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla
2.500+ views

Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla

  • 30 noviembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x