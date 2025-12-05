Colapinto Noticias Hoy: Exige cambios históricos; Enfurece a McLaren

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este jueves 04 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto F1: Alpine se despide de su asociación con la F1 en el Gran Premio de Abu Dabi. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: ¡URGE CAMBIOS en la F1 tras el último escándalo! ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: El mensaje que NO CAERÁ BIEN en McLaren. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!