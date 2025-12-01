Franco Colapinto Hoy: Frustrado tras el GP de Qatar; Exhibe problemas de Alpine

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este domingo 30 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto reconoció las faltas de rendimiento que presentó durante el Gran Premio de Qatar, varias de ellas culpa suya. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto logró vencer a Pierre Gasly en el Gran Premio de Qatar, pero aún así, el rendimiento lo tiene muy decepcionado al argentino. ::: LEER MÁS

Flavio Briatore ha entregado grandes noticias para Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Gran Premio de Qatar. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto terminó muy molesto después del Gran Premio de Las Vegas después de que sumó otra carrera en la que no logró obtener puntos, en parte por culpa de Alex Albon. ::: LEER MÁS

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!