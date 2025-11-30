Colapinto reconoce falta de RENDIMIENTO dentro de Alpine

Franco Colapinto reconoció las faltas de rendimiento que presentó durante el Gran Premio de Qatar, varias de ellas culpa suya.

Después de otra carrera en la que no pudo consumar puntos y se mantiene como único piloto de la parrilla sin sumar, Franco habló de su frustración dentro de Alpine esta temporada.

El circuito de Lusail fue testigo de cómo el monoplaza de Alpine se mantuvo en su constante de ser el peor de toda la parrilla.

“Hoy y ayer fue duro. Ayer no manejé bien, hoy creo que en general mejor. Es un circuito que necesitás meter velocidad y creo que no encontré nada del set up, no encontré lo que quería", analizó el piloto de Alpine.

"Todo el fin de semana costó, así que a entender y a volver mejor en Abu Dhabi, pero está siendo un final de temporada difícil”, explicó Colapinto tras la carrera.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

