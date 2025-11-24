Colapinto revela el gran PROBLEMA de Alpine en Las Vegas

Franco Colapinto terminó muy molesto después del Gran Premio de Las Vegas después de que sumó otra carrera en la que no logró obtener puntos, en parte por culpa de Alex Albon.

El circuito callejero de Las Vegas entregó una carrera caótica, con show y con mucho drama, pero desafortunadamente, nada de eso fue en beneficio de Colapinto, que de nuevo desde la lejanía vio cómo se desenvolvía todo.

Después de la carrera, el piloto comenzó su desahogo con los medios tras otra carrera en la que el monoplaza les ha quedado mal tanto a él como a Pierre Gasly.

"No fue el mejor resultado en la carrera, ya que un contacto por detrás al inicio nos provocó daños y pérdida de carga aerodinámica durante toda la carrera", señaló Franco.

"Tuve una salida relativamente limpia e intenté evitar el caos que se produjo en la curva 1, pero Alex Albon me golpeó por detrás. Sentí un pequeño contacto, pero el suelo y el difusor sufrieron un fuerte impacto", finalizó.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

