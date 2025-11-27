close global

Charles Leclerc, Ferrari, Belgium, 2025

Charles Leclerc ROMPE EL SILENCIO sobre su SALIDA de Ferrari

Charles Leclerc ROMPE EL SILENCIO sobre su SALIDA de Ferrari

Aloisio Hernández
Charles Leclerc, Ferrari, Belgium, 2025

Charles Leclerc ha roto el silencio sobre su posible salida de Ferrari tras recientes rumores con Aston Martin.

El corredor monegasco fue cuestionado sobre el tema por la prensa en la previa al comienzo del fin de semana del Gran Premio de Qatar y esta fue su respuesta: "Quiero ser campeón del mundo con este equipo.

"Los rumores no me preocupan mientras no afecten al equipo. Y no es el caso, así que no me preocupa y seguiré avanzando por este camino con el equipo", comentó Charles.

Relacionado: El REEMPLAZO de Charles Leclerc en Ferrari tras su salida

¿Hasta cuándo tiene contrato Charles Leclerc con Ferrari?

Hay muchos rumores sobre el futuro de Charles Leclerc en Ferrari, pero vamos a recordar hasta cuándo se extiende su vínculo con la Scuderia.

De acuerdo con información de RMC, al monegasco todavía le quedan varios años con el equipo rojo, aunque no se descarta una salida anticipada: "Webber confirma indirectamente que Ferrari es una opción, también porque en Maranello tienen que hacer frente a un 2027 en el que Leclerc podría irse, a pesar de un contrato con vencimiento en 2029, pero tiene que hacer frente a la salida de Lewis Hamilton para quien el 2026 representa el punto de no retorno.

"Si ganara, habría cumplido su misión. Si perdiera, sería el momento de dejarlo todo definitivamente. Y por eso en Maranello la opción Carlos Sainz sigue sobre la mesa y esto explica por qué el español nunca ha dicho nada en contra de Ferrari, aunque en privado no ha ocultado los gruñidos sobre algunas cosas que circularon hace algún tiempo", informaron.

Todo quedará por ver en la temporada 2026 si es que la Scuderia puede finalmente darle un auto de campeonato al monegasco.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

8301 votos

