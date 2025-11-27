El REEMPLAZO de Charles Leclerc en Ferrari tras su salida

En Ferrari ya estarían preparando el reemplazo de Charles Leclerc luego de los rumores sobre su salida de la Scuderia.

Ha sido confirmado que ya existiría un acuerdo confirmado entre el corredor monegasco y Aston Martin para 2027, por lo que Lewis Hamilton quedaría sin compañero de equipo.

Esto es lo que reportó el periodista Humberto Corradi sobre la situación del sustituto de Leclerc en Maranello: "Su reemplazo dependerá del rendimiento de Hamilton. Si Lewis lidera el equipo como se espera, Bearman es el favorito.

"Por el contrario, un piloto ganador de GP se vuelve más atractivo", informó en su cuenta de X.com.

¿Cuánto dinero ha ganado Charles Leclerc en Ferrari?

Charles Leclerc lleva 8 temporadas en la Fórmula 1 y aquí te vamos a contar cuánto ha ganado con Ferrari por el salario que tiene firmado actualmente en su contrato con la Scuderia de Maranello.

Según una publicación realizada por EL CEO, medio de comunicación especializado en negocios, el corredor monegasco gana 34,000,000 millones de dólares por la temporada 2024 y 2025 con la Scuderia.

En 2023, ganó 19 millones, pero durante 2021 y 2022 disfrutó de un salario de 12 millones de dólares. En total, en toda su carrera en la máxima categoría, ha percibido un salario de 129 millones.

Sin embargo, debemos mencionar que esto se reduce unicamente a su salario, sin contar bonos o pagos realizados por patrocinadores individuales y del equipo. Recordar que Charles hizo su debut en la F1 con Sauber en 2018, pero desde 2019 corre con el equipo de Maranello con la esperanza de conquistar el Campeonato de Pilotos.

