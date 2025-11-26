close global

Franco Colapinto, Fernando Alonso, 2024, Generic, Photoshop

F1 Hoy: Alonso tendrá la mejor sorpresa de su carrera; Alpine falta al respeto a Colapinto

Nazario Assad De León
Franco Colapinto, Fernando Alonso, 2024, Generic, Photoshop

GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 26 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1

Checo Pérez ha confesado lo que significó para él el haber salido de Red Bull a finales de la temporada anterior. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz ha aprovechado para desde la distancia observar el caos en el que se ha convertido Ferrari sin él, y con ello enviar un mensaje importante. ::: LEER MÁS

La colaboración entre Adrian Newey y Christian Horner podría resurgir ahora que se baraja a Horner para un puesto directivo en el equipo Aston Martin, poniendo a Fernando Alonso en la mejor posición de su carrera. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha sido de nuevo humillado por Alpine, ya que le han hecho una terrible falta de respeto en la jerarquía del equipo. ::: LEER MÁS

Checo Pérez reflexionó sobre lo que significa dejar tanto a McLaren en su momento, comparado con lo que fue la salida de Red Bull Racing. ::: LEER MÁS

Más noticias

Clasificación F1

