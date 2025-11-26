Newey prepara la mejor SORPRESA en la carrera de Alonso

La colaboración entre Adrian Newey y Christian Horner podría resurgir ahora que se baraja a Horner para un puesto directivo en el equipo Aston Martin, poniendo a Fernando Alonso en la mejor posición de su carrera.

Desde 2023, Newey trabaja como director técnico y copropietario del escudería de Silverstone, y podría enfrentar nuevos desafíos junto a su antiguo compañero.

Los rumores sobre el futuro de Horner han cobrado mayor importancia. Tras su salida de Red Bull –donde supuestamente recibió un acuerdo de 100 millones de dólares– Aston Martin se perfila como el destino favorito para el británico, poco tiempo después del despido de Andy Cowell.

Lawrence Stroll, propietario del equipo, tiene grandes ambiciones y aspira a conquistar el campeonato bajo las nuevas regulaciones de la F1. Además de Horner, también se mencionan nombres como Andreas Seidl y Mattia Binotto para ocupar ese puesto.

Colaboración renovada

El regreso de Horner a Aston Martin implicaría volver a unir fuerzas con Newey. Este dúo cosechó grandes éxitos en Red Bull, colaborando en la conquista de varios campeonatos.

La experiencia de Horner como líder de equipo, combinada con la pericia técnica de Newey, podría sentar las bases para cumplir las ambiciones del escudería. Sin embargo, diversos informes señalan que la tensa relación entre ambos fue, en su momento, el motivo del alejamiento de Newey.

Eso parece quedar atrás, según informó ESPN : "Aunque se especuló que Newey dejó Red Bull debido a sus diferencias con Horner, fuentes cercanas aseguran que ninguno de los dos tendría inconveniente en trabajar juntos nuevamente".

La posible vuelta de Horner abre la puerta a nuevas y atractivas oportunidades. Su trayectoria y éxitos en la Fórmula 1 podrían ser decisivos para el equipo, que se prepara para una nueva etapa con Honda como proveedor de motores. Junto a Newey, estaría en condiciones de ayudar a Aston Martin a materializar sus ambiciones y luchar por el título mundial.

