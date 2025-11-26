Sainz da la respuesta PERFECTA a la crisis de Ferrari

Carlos Sainz ha aprovechado para desde la distancia observar el caos en el que se ha convertido Ferrari sin él, y con ello enviar un mensaje importante.

Sainz se vio asediado por preguntas después de que el presidente de su antiguo equipo, Ferrari, John Elkann, desatara una avalancha mediática la semana pasada.

Tras dos abandonos consecutivos en el GP de Brasil, Elkann elogió a los mecánicos e ingenieros de Ferrari, pero criticó a Lewis Hamilton y Charles Leclerc, sugiriendo que deberían hablar menos y centrarse en la conducción.

Ferrari y sus pilotos han decidido mostrarse unidos ante la prensa. Tanto Hamilton como Leclerc dejaron claro que en el equipo todos deben asumir su responsabilidad y que ambos sienten un profundo respeto por Elkann. En definitiva, no van a echar leña al fuego.

La prensa no tardó en rodear a Carlos Sainz –quien, por haber sido piloto de Ferrari, está en condiciones de opinar– en busca de un titular sensacional. Sin embargo, ofreció a aficionados y medios algo mucho mejor que el habitual comentario provocador.

No es fácil manejar para el equipo rojo

Ted Kravitz puso a Sainz bajo la lupa, planteó una pregunta sobre el revuelo en Ferrari y le preguntó si los pilotos de la escudería deberían tener más cuidado al expresarse en público para no ofender a las altas esferas.

Se podría pensar que ser relevado a favor de un siete veces campeón mundial en Ferrari lo volvería algo resentido, y yo sin duda lanzaría alguna indirecta a mi antiguo equipo si estuviera en su lugar, pero no fue así.

Sainz se abstuvo de críticas y, con una sonrisa cómplice, respondió: "Eso no es asunto mío. No soy la rana que tiene el té."

Kravitz replicó: "Está bien, tenía que preguntar, y esa fue la respuesta perfecta, así que dejémoslo aquí. Muchas gracias."

