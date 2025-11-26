close global

Pierre Gasly and Franco Colapinto look at each other to the background of an Alpine logo

Alpine comete FUERTE falta de respeto hacia Colapinto

Alpine comete FUERTE falta de respeto hacia Colapinto

Nazario Assad De León
Pierre Gasly and Franco Colapinto look at each other to the background of an Alpine logo

Franco Colapinto ha sido de nuevo humillado por Alpine, ya que le han hecho una terrible falta de respeto en la jerarquía del equipo.

Las finanzas dentro de las escuderías suelen hablar más fuerte que cualquier otra acción en un deporte como la Fórmula 1.

Al tener ya firmado a Pierre Gasly y a Franco para la siguiente temporada, uno de los aspectos más importantes con los que podemos conocer cómo van a tratar a los pilotos es con cuánto gana cada uno de ellos.

Y en este tema de los salarios es donde viene la gran falta de respeto desde Alpine hacia Colapinto, ya que, para la temporada 2026, Gasly ganará diez veces más de lo que obtendrá el argentino.

Mientras Gasly ganará un poco más de 15 millones de dólares, Colapinto será acreedor apenas a 1.5 millones de dólares.

Relacionado: URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

