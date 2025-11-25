F1 Franco Colapinto Hoy: El gran problema de Alpine; Briatore le entrega enormes noticias
F1 Franco Colapinto Hoy: El gran problema de Alpine; Briatore le entrega enormes noticias
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este lunes 24 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.
Flavio Briatore ha entregado grandes noticias para Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Gran Premio de Qatar. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto terminó muy molesto después del Gran Premio de Las Vegas después de que sumó otra carrera en la que no logró obtener puntos, en parte por culpa de Alex Albon. ::: LEER MÁS
El Gran Premio de Las Vegas entregó a Max Verstappen una nueva oportunidad de ponerse en plena posición para llevarse el campeonato de pilotos esta temporada. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto terminó muy frustrado después del Gran Premio de Las Vegas después de que el auto de nuevo no fue lo que esperaba. ::: LEER MÁS
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Checo Pérez Hoy: Golpea a Red Bull; Pone ambicioso objetivo para Cadillac
- hace 52 minutos
F1 Franco Colapinto Hoy: El gran problema de Alpine; Briatore le entrega enormes noticias
- 1 hour ago
¡Llega por todo! El AMBICIOSO objetivo de Checo con Cadillac
- 2 hours ago
¡Golpe a Red Bull! Checo señala lo MÁS IMPORTANTE que le da Cadillac
- 3 hours ago
VIDEO: Así fue como Disney se ROBÓ el show del GP Las Vegas
- Ayer 22:00
Alpine entrega ESPECTACULARES noticias a Colapinto sobre el GP de Qatar
- Ayer 21:00
Más leído
ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
- 14 noviembre
URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
- 14 noviembre
¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
- 11 noviembre
Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
- 12 noviembre
BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
- 18 noviembre
Checo Pérez, Franco Colapinto y los PILOTOS CONFIRMADOS para la temporada F1 2026
- 7 noviembre