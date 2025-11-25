F1 Franco Colapinto Hoy: El gran problema de Alpine; Briatore le entrega enormes noticias

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este lunes 24 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Flavio Briatore ha entregado grandes noticias para Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Gran Premio de Qatar. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto terminó muy molesto después del Gran Premio de Las Vegas después de que sumó otra carrera en la que no logró obtener puntos, en parte por culpa de Alex Albon. ::: LEER MÁS

El Gran Premio de Las Vegas entregó a Max Verstappen una nueva oportunidad de ponerse en plena posición para llevarse el campeonato de pilotos esta temporada. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto terminó muy frustrado después del Gran Premio de Las Vegas después de que el auto de nuevo no fue lo que esperaba. ::: LEER MÁS

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!