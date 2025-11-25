close global

franco colapinto, alpine, 2025

F1 Franco Colapinto Hoy: El gran problema de Alpine; Briatore le entrega enormes noticias

F1 Franco Colapinto Hoy: El gran problema de Alpine; Briatore le entrega enormes noticias

Nazario Assad De León
franco colapinto, alpine, 2025

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este lunes 24 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Flavio Briatore ha entregado grandes noticias para Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Gran Premio de Qatar. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto terminó muy molesto después del Gran Premio de Las Vegas después de que sumó otra carrera en la que no logró obtener puntos, en parte por culpa de Alex Albon. ::: LEER MÁS

El Gran Premio de Las Vegas entregó a Max Verstappen una nueva oportunidad de ponerse en plena posición para llevarse el campeonato de pilotos esta temporada. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto terminó muy frustrado después del Gran Premio de Las Vegas después de que el auto de nuevo no fue lo que esperaba. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: Golpea a Red Bull; Pone ambicioso objetivo para Cadillac
Formula 1

Checo Pérez Hoy: Golpea a Red Bull; Pone ambicioso objetivo para Cadillac

  • hace 52 minutos
F1 Franco Colapinto Hoy: El gran problema de Alpine; Briatore le entrega enormes noticias
Formula 1

F1 Franco Colapinto Hoy: El gran problema de Alpine; Briatore le entrega enormes noticias

  • 1 hour ago
¡Llega por todo! El AMBICIOSO objetivo de Checo con Cadillac
Cadillac

¡Llega por todo! El AMBICIOSO objetivo de Checo con Cadillac

  • 2 hours ago
¡Golpe a Red Bull! Checo señala lo MÁS IMPORTANTE que le da Cadillac
Cadillac

¡Golpe a Red Bull! Checo señala lo MÁS IMPORTANTE que le da Cadillac

  • 3 hours ago
VIDEO: Así fue como Disney se ROBÓ el show del GP Las Vegas
Formula 1

VIDEO: Así fue como Disney se ROBÓ el show del GP Las Vegas

  • Ayer 22:00
Alpine entrega ESPECTACULARES noticias a Colapinto sobre el GP de Qatar
Alpine

Alpine entrega ESPECTACULARES noticias a Colapinto sobre el GP de Qatar

  • Ayer 21:00
Más leído

ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
20.000+ views

ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz

  • 14 noviembre
 URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
10.000+ views

URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto

  • 14 noviembre
 ¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
7.500+ views

¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!

  • 11 noviembre
 Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
5.000+ views

Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine

  • 12 noviembre
 BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
5.000+ views

BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!

  • 18 noviembre
 Checo Pérez, Franco Colapinto y los PILOTOS CONFIRMADOS para la temporada F1 2026
2.500+ views

Checo Pérez, Franco Colapinto y los PILOTOS CONFIRMADOS para la temporada F1 2026

  • 7 noviembre

