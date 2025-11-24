¡Golpe a Red Bull! Checo señala lo MÁS IMPORTANTE que le da Cadillac
¡Golpe a Red Bull! Checo señala lo MÁS IMPORTANTE que le da Cadillac
Checo Pérez no ha dudado en hacer saber que Cadillac le ha dado un rol en la Fórmula 1, algo que Red Bull nunca hizo, influenciar al equipo.
Uno de los mayores críticos de Checo Pérez, Lawrence Barretto, ha entrevistado al nuevo piloto de Cadillac tras la temporada sabática sin Red Bull.
Pérez charló con Lawrence Barretto en la base de Cadillac en Silverstone antes de su primera prueba de asiento con el equipo y señaló la mayor diferencia entre ser piloto de Red Bull contra lo que será la experiencia de Cadillac.
“Ha sido bueno estar en constante movimiento con el equipo”, reveló el mexicano a Lawrence Barretto para el sitio oficial de Fórmula 1.
“He estado impulsando ciertas áreas, marcando la pauta. Es fantástico tener un equipo en el que sientes que puedes influir y al que puedes pedir ciertas cosas”, finalizó.
Relacionado: ATENCIÓN: Giro RADICAL al REGRESO de Checo Pérez a la F1 en 2026
¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
¡Llega por todo! El AMBICIOSO objetivo de Checo con Cadillac
- hace 22 minutos
¡Golpe a Red Bull! Checo señala lo MÁS IMPORTANTE que le da Cadillac
- 1 hour ago
VIDEO: Así fue como Disney se ROBÓ el show del GP Las Vegas
- 2 hours ago
Alpine entrega ESPECTACULARES noticias a Colapinto sobre el GP de Qatar
- 3 hours ago
Colapinto revela el gran PROBLEMA de Alpine en Las Vegas
- Ayer 20:00
El inesperado motivo por el que Alonso CELEBRA en Aston Martin
- Ayer 19:00
Más leído
ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
- 14 noviembre
URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
- 14 noviembre
¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
- 11 noviembre
Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
- 12 noviembre
BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
- 18 noviembre
Checo Pérez, Franco Colapinto y los PILOTOS CONFIRMADOS para la temporada F1 2026
- 7 noviembre