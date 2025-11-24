F1 Checo Pérez Hoy: Cadillac revela sorpresa para el mexicano; Impactante auto en el GP de Las Vegas
F1 Checo Pérez Hoy: Cadillac revela sorpresa para el mexicano; Impactante auto en el GP de Las Vegas
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este domingo 23 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.
Sergio Pérez sigue siendo el protagonista de las redes sociales al recordar aquella inolvidable presentación en Las Vegas en 2023 por Bruce Buffer. ::: LEER MÁS
Cadillac ha adelantado en Las Vegas el primer auto de la nueva escudería que formó parte del circuito callejero en la Ciudad del Pecado antes de que Checo Pérez debute la siguiente temporada. ::: LEER MÁS
Cadillac ha adelantado en Las Vegas una muestra de la que será la colección de mercancía que utilizará Checo Pérez en la siguiente temporada. ::: LEER MÁS
Checo Pérez ha tomado por completo el protagonismo del Gran Premio de Las Vegas junto con Cadillac. ::: LEER MÁS
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Checo Pérez Hoy: Cadillac revela sorpresa para el mexicano; Impactante auto en el GP de Las Vegas
- 2 hours ago
F1 Hoy: Caos para McLaren por el GP de Las Vegas; Colapinto se molesta con Alpine
- 2 hours ago
Franco Colapinto Hoy: Frustrado en Alpine; Flavio Briatore sale a defenderlo
- 3 hours ago
¡Sorpresa para Checo! Cadillac presenta AUTO en el GP de Las Vegas
- Hoy 00:00
Cadillac hace IMPORTANTE revelación para Checo en Las Vegas
- Ayer 20:00
Sainz revela la MEJOR parte de Williams en el GP de Las Vegas
- Ayer 19:00
Más leído
ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
- 14 noviembre
URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
- 14 noviembre
¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
- 11 noviembre
Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
- 12 noviembre
BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
- 18 noviembre
Checo Pérez, Franco Colapinto y los PILOTOS CONFIRMADOS para la temporada F1 2026
- 7 noviembre