Cadillac hace IMPORTANTE revelación para Checo en Las Vegas

Cadillac ha adelantado en Las Vegas una muestra de la que será la colección de mercancía que utilizará Checo Pérez en la siguiente temporada.

El Gran Premio de Las Vegas permitió a Cadillac eclipsar a muchas de las escuderías al apoderarse de la ciudad del pecado.

Primero hicieron una aparición en la famosa Sphere presentando su alineación con Checo Pérez y Valtteri Bottas.

Posteriormente, mostraron su primer auto en la pista callejera de Las Vegas conducido por Terry Crews y ahora han dado otro paso a frente.

Con una colección compuesta por gorra, sudadera y playeras, con las fotos que se muestran a continuación, Cadillac ha dado otro paso al frente en su nueva era dentro de la Fórmula 1.

Relacionado: BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado