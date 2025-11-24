F1 Hoy: Alonso y Aston Martin hacen importante despido; Sainz destaca lo mejor de Williams
GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 24 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.
Fernando Alonso se verá envuelto en aún mayor inestabilidad, luego de que Aston Martin despedirá Andy Cowell tras el GP de Las Vegas. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz ha terminado bastante satisfecho después del Gran Premio de Las Vegas, donde fue el mejor piloto dentro de los Williams. ::: LEER MÁS
Cadillac ha adelantado en Las Vegas el primer auto de la nueva escudería que formó parte del circuito callejero en la Ciudad del Pecado antes de que Checo Pérez debute la siguiente temporada. ::: LEER MÁS
Cadillac ha adelantado en Las Vegas una muestra de la que será la colección de mercancía que utilizará Checo Pérez en la siguiente temporada. ::: LEER MÁS
