¡Debacle TOTAL! Alonso y Aston Martin harán sorprendente despido

Fernando Alonso se verá envuelto en aún mayor inestabilidad, luego de que Aston Martin despedirá Andy Cowell tras el GP de Las Vegas

La posición de Cowell se ha vuelto insostenible tras la salida de varias figuras importantes del equipo de diseño, lo que ha dejado muy endeble el rendimiento de la escudería a lo largo de todo el año de competición.

Para ocupar su lugar como jefe del equipo, Andreas Seidl suena como su sustituto gracias al gran trabajo que ha realizado.

De esta manera, todo indica que Aston Martin y Alonso tendrán una hoja en limpio en todos los sentidos a partir de la siguiente temporada, después de un 2025 de absoluto terror donde nunca fueron competitivos.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

