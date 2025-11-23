Sainz revela la MEJOR parte de Williams en el GP de Las Vegas

Carlos Sainz ha terminado bastante satisfecho después del Gran Premio de Las Vegas, donde fue el mejor piloto dentro de los Williams.

El piloto español entregó uno de los fines de semana más completos de la temporada, donde partió de la tercera posición y dentro del rendimiento posible de su monoplaza, lo hizo bastante bien.

Al terminar la carrera, Sainz habló con los medios de comunicación respecto a cómo quiere tratar las siguientes carreras.

"La posición en el campeonato me da igual, pero quiero acabar el año con buen sabor de boca", explicó Sainz.

"Hemos acabado a cuatro o cinco segundos de Piastri y Leclerc con un coche mucho más rápido, así que creo que ha sido un buen día", finalizó el español.

Relacionado: BRUTAL resultado de Sainz en qualy del GP de Las Vegas; Norris, pole position

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado