Franco Colapinto y Alpine han sido castigados tras la clasificación para el Gran Premio de Las Vegas.

La FIA informó mediante un comunicado oficIal la decisión tras la investigación sobre la escudería del corredor argentino: "Decisión: El equipo BWT Alpine F1 Team recibe una multa de €5,000. Motivo: Los Comisarios escucharon al representante del Auto 43 (Franco Colapinto).

"Aunque los neumáticos fueron devueltos físicamente, el equipo tenía igualmente la obligación de registrar electrónicamente dicha devolución ante la FIA, y esto no se realizó.

"Se recuerda a los competidores que tienen derecho a apelar ciertas decisiones de los Comisarios, de acuerdo con el Artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el Capítulo 4 de las Reglas Judiciales y Disciplinarias de la FIA, dentro de los plazos aplicables.

"Las decisiones de los Comisarios se toman de manera independiente de la FIA y se basan únicamente en las regulaciones vigentes, las directrices y la evidencia presentada", determinaron.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

