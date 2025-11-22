TERRIBLE bronca de Franco Colapinto tras la qualy del GP de Las Vegas
TERRIBLE bronca de Franco Colapinto tras la qualy del GP de Las Vegas
Franco Colapinto terminó con una enorme bronca tras la clasificación del Gran Premio de Las Vegas.
Esto fue lo que le dijo el corredor argentino a ESPN tras quedar eliminado en la Q2 de la qualy en Nevada: "Buena anteúltima vuelta. Venía bajando mucho un segundo, y toqué el piano en la anteúltima curva y y se me puso todo de costado.
"Y después no tenía batería para última vuelta, estaba todo muy caliente. No podía hacer última vuelta, pero una pena, porque esa vuelta era bastante buena. Creo no sé si décimo, pero once hubiera quedado seguro.
"Así que nada, fue una qualy difícil, creo que buena experiencia, pero nada, mucho spray, se sobrecalentaba mucho, así que nada, difícil. Pero, bueno, mañana trabajaremos para estar mejor", señaló.
¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?
Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.
De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".
Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.
Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.
