ESCÁNDALO: La verdad del FICHAJE de Franco Colapinto con Red Bull

Han salido a la luz detalles inéditos sobre la verdad detrás del fichaje fallido de Franco Colapinto por Red Bull Racing.

Adrián Puente, reconocido periodista de automovilismo, habría dicho lo siguiente en un evento público reciente sobre los rumores que rodearon al corredor argentino antes de unirse a Alpine.

Esto fue lo que compartió: "Red Bull pidió precio por él, y justo lo pidió en el momento que Franco empezó a pegarse como tenía que pasar: el año pasado en brasil, y con la lluvia", informó.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

