Franco Colapinto Hoy: Lance Stroll se burla de él; Así le fue en las prácticas libres de Las Vegas

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este jueves 20 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Lance Stroll ha golpeado directamente a Franco Colapinto y se ha mofado en Las Vegas de sus resultados en la temporada. ::: LEER MÁS

Se disputó el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Las Vegas. El español quedó por delante de Lando Norris, Isack Hadjar, Oscar Piastri, George Russell y Kimi Antonelli. Lewis Hamilton quedó en 11° fuera del Top 10, con Fernando Alonso en 14° y Franco Colapinto al fondo. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto estará en la siguiente temporada en la parrilla de Fórmula 1. Sin embargo, Steve Nielsen, director de Alpine, expresa sus dudas sobre si Mercedes podrá entregar el motor más potente para 2026. ::: LEER MÁS

