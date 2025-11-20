close global

Sergio Perez in front of the Silverstone track as two Red Bulls drive behind him

Checo Noticias Hoy: Cadillac se roba pieza de la FIA; Lo mejor del regreso; Su mayor reto

Checo Noticias Hoy: Cadillac se roba pieza de la FIA; Lo mejor del regreso; Su mayor reto

Aloisio Hernández
Sergio Perez in front of the Silverstone track as two Red Bulls drive behind him

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este miércoles 19 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: "Una cosa es tener todo para Melbourne, otra distinta es el equipo preparado y competitivo". ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: "Es fantástico tener un equipo al que sientes que puedes influir". ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: ÚLTIMA HORA - Cadillac se ROBA pieza de la FIA para darle VENTAJA. ::: LEER MÁS

