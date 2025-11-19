ÚLTIMA HORA: Cadillac se ROBA pieza de la FIA para darle VENTAJA a Checo

Cadillac estaría cerca de robarse a una pieza de la FIA que podría darle una importante ventaja a Sergio Pérez.

El equipo estadounidense se encuentra a punto de marcar un antes y un después en el ámbito tecnológico. Según informa Autoracer, Jason Somerville, jefe de aerodinámica de la FIA, estaría por presentar su carta de renuncia a la federación de automovilismo para unirse al escuadrón estadounidense, que hará su debut en la parrilla de salida el próximo año.

El equipo estadounidense podría contar con los servicios de Somerville a partir de mayo de 2026, según indica el medio italiano. El ingeniero inglés ha estado involucrado desde el inicio en la elaboración del reglamento de 2026 y conoce a fondo los pormenores de las innovaciones que los equipos han comunicado a la FIA.

Somerville presentará su dimisión en la federación y cumplirá un periodo de seis meses de "gardening leave". En mayo de 2026, se espera su incorporación a Cadillac.

Relacionado: BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. Tras meses de rumores, el piloto mexicano ya confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!