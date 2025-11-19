ÚLTIMA HORA: Cadillac se ROBA pieza de la FIA para darle VENTAJA a Checo
ÚLTIMA HORA: Cadillac se ROBA pieza de la FIA para darle VENTAJA a Checo
Cadillac estaría cerca de robarse a una pieza de la FIA que podría darle una importante ventaja a Sergio Pérez.
El equipo estadounidense se encuentra a punto de marcar un antes y un después en el ámbito tecnológico. Según informa Autoracer, Jason Somerville, jefe de aerodinámica de la FIA, estaría por presentar su carta de renuncia a la federación de automovilismo para unirse al escuadrón estadounidense, que hará su debut en la parrilla de salida el próximo año.
El equipo estadounidense podría contar con los servicios de Somerville a partir de mayo de 2026, según indica el medio italiano. El ingeniero inglés ha estado involucrado desde el inicio en la elaboración del reglamento de 2026 y conoce a fondo los pormenores de las innovaciones que los equipos han comunicado a la FIA.
Somerville presentará su dimisión en la federación y cumplirá un periodo de seis meses de "gardening leave". En mayo de 2026, se espera su incorporación a Cadillac.
Relacionado: BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?
Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.
Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.
Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.
Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.
Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. Tras meses de rumores, el piloto mexicano ya confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
ÚLTIMA HORA: Cadillac se ROBA pieza de la FIA para darle VENTAJA a Checo
- 1 hour ago
ESCÁNDALO: Alpine revela LA VERDAD de la renovación de Franco Colapinto
- hace 52 minutos
OFICIAL: Lewis Hamilton hace ESPECTACULAR anuncio para Las Vegas
- 1 hour ago
Kimi Antonelli hace PELIGROSA ADVERTENCIA para el GP de Las Vegas
- 1 hour ago
Kimi Antonelli recibe GRANDES noticias sobre su futuro gracias a Red Bull
- 2 hours ago
¿Compañero de Alonso? ¡Charles Leclerc YA HABLA con Aston Martin!
- Ayer 18:00
Más leído
INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
- 1 noviembre
ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
- 14 noviembre
URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
- 14 noviembre
¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
- 11 noviembre
Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
- 12 noviembre
¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
- 2 noviembre