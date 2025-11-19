Checo Noticias Hoy: Critica a los pilotos; Mayor lección; Paso para 2026; Fichaje de Cadillac
Checo Noticias Hoy: Critica a los pilotos; Mayor lección; Paso para 2026; Fichaje de Cadillac
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este martes 18 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.
Checo Pérez F1: "Estás inmerso en la burbuja de la Fórmula 1". ::: LEER MÁS
Checo Pérez F1: "Hay que disfrutar del deporte, estamos competitivos y concentrados que olvidas disfrutar". ::: LEER MÁS
Checo Pérez Hoy: CONFIRMADO - ¡Cadillac da EMOCIONANTE PASO para el mexicano! ::: LEER MÁS
Checo Pérez Hoy: BOMBAZO - ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para el mexicano! ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
- 2 hours ago
BREAKING: ¡Nueva durísima PÉRDIDA para Franco Colapinto y Alpine!
- 3 hours ago
Checo Noticias Hoy: Critica a los pilotos; Mayor lección; Paso para 2026; Fichaje de Cadillac
- hace 34 minutos
Franco Colapinto Noticias Hoy: Recibe ataque; Nueva pérdida en Alpine
- 1 hour ago
ÚLTIMA HORA: Aston Martin tiene AVANZADO el reemplazo de Fernando Alonso
- Ayer 21:51
CONFIRMADO: ¡Cadillac da EMOCIONANTE PASO para Checo Pérez!
- Ayer 23:00
Más leído
INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
- 1 noviembre
ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
- 14 noviembre
URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
- 14 noviembre
¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
- 11 noviembre
Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
- 12 noviembre
¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
- 2 noviembre