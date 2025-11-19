close global

Franco Colapinto Noticias Hoy: Recibe ataque; Nueva pérdida en Alpine

Aloisio Hernández
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este martes 18 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto F1: Juan Pablo Montoya cuestiona los méritos del argentino para estar en Alpine. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: Juan Pablo Montoya menosprecia su calidad para ser piloto de Alpine. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: BREAKING - ¡Nueva durísima PÉRDIDA para el argentino y Alpine! ::: LEER MÁS

Últimas Noticias

BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
Cadillac

BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!

  • 2 hours ago
BREAKING: ¡Nueva durísima PÉRDIDA para Franco Colapinto y Alpine!
Alpine

BREAKING: ¡Nueva durísima PÉRDIDA para Franco Colapinto y Alpine!

  • 3 hours ago
Checo Noticias Hoy: Critica a los pilotos; Mayor lección; Paso para 2026; Fichaje de Cadillac
CHECO PÉREZ

Checo Noticias Hoy: Critica a los pilotos; Mayor lección; Paso para 2026; Fichaje de Cadillac

  • hace 34 minutos
Franco Colapinto Noticias Hoy: Recibe ataque; Nueva pérdida en Alpine
Alpine

Franco Colapinto Noticias Hoy: Recibe ataque; Nueva pérdida en Alpine

  • 1 hour ago
ÚLTIMA HORA: Aston Martin tiene AVANZADO el reemplazo de Fernando Alonso
Aston Martin

ÚLTIMA HORA: Aston Martin tiene AVANZADO el reemplazo de Fernando Alonso

  • Ayer 21:51
CONFIRMADO: ¡Cadillac da EMOCIONANTE PASO para Checo Pérez!
Cadillac

CONFIRMADO: ¡Cadillac da EMOCIONANTE PASO para Checo Pérez!

  • Ayer 23:00
Más leído

INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
30.000+ views

INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine

  • 1 noviembre
 ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
20.000+ views

ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz

  • 14 noviembre
 URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
7.500+ views

URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto

  • 14 noviembre
 ¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
7.500+ views

¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!

  • 11 noviembre
 Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
5.000+ views

Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine

  • 12 noviembre
 ¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
5.000+ views

¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1

  • 2 noviembre

