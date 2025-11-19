Franco Colapinto y Alpine habrían sufrido una nueva durísima perdida dentro del equipo.

Según hemos podido conocer gracias a la información disponible en LinkedIn y el reporte de la cuenta AlpineClub_Esp, la escudería francesa ha perdido a uno de sus jefes de mecánicos.

"Alpine ha perdido a otro jefe de mecánicos, esta vez del garaje Gasly, que se marcha a Williams. Todos los equipos despojaron por completo a Alpine de sus mecánicos que necesitan formar a otros nuevos para 2026", fue lo que informaron.

Este reporte llega poco tiempo después de que gente dentro de Alpine confirmaron que perdieron elementos a manos de Cadillac, la nueva escudería de Checo Pérez y Valtteri Bottas.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

