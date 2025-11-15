URGENTE: Franco Colapinto y Alpine sufren DURO GOLPE

Ha sido revelado que Franco Colapinto y Alpine sufrieron un duro golpe en sus instalaciones.

La sede del equipo Alpine F1 en Viry-Chatillon fue allanada el pasado lunes por la mañana, y la policía investiga activamente el incidente. Según informa Le Parisien, dos individuos rompieron una ventana en la entrada alrededor de las 10 de la noche para acceder al vestíbulo del edificio.

Acto seguido, los intrusos se dirigieron directamente a la planta superior, donde se encuentran las oficinas de los altos ejecutivos del equipo Alpine. A pesar de que la presencia de los delincuentes duró apenas cinco minutos, se constató que forzaron varias puertas y parecían conocer bien las instalaciones.

Hasta el momento no se ha producido ningún arresto, y la División Territorial de Delitos se ha hecho cargo del caso. Por lo que han recabado las primeras investigaciones, no se registraron daños materiales ni se sustrajeron objetos, documentos o equipos. Al no haber empleados en la sede en ese instante, tampoco hubo víctimas.

Con la investigación en marcha, los expertos forenses recogen pruebas para esclarecer qué pretendían los intrusos. Dado que se ha descartado el robo, se exploran otras posibilidades, como el espionaje industrial.

Relacionado: ESCÁNDALO: ¡Jack Doohan se habría BURLADO del CHOQUE de Franco Colapinto!

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!