ESCÁNDALO: ¡Jack Doohan se habría BURLADO del CHOQUE de Franco Colapinto!

Un nuevo escándalo en Alpine se ha desatado luego de que surgieran reportes de una desafortunada reacción de Jack Doohan al choque de Franco Colapinto en el pasado Gran Premio de Brasil.

Según la información del periodista Jorge Peiró en el podcast A Rebufo, esto fue lo que sucedió durante la pasada carrera en Interlagos: "Gente que lo vio comentó que vio a Doohan muy sonriente cuando Franco tuvo el accidente, muy contento.

"Nunca lo reconocerán pero hay mal rollo entre ambos entornos. Creo que incluso ha habido algún veto en el box", confesó.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

