Franco Colapinto Hoy: Dudas sobre Alpine y Merceds; Brasil, la clave para Argentina en la Fórmula 1

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este lunes 17 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto estará en la siguiente temporada en la parrilla de Fórmula 1. Sin embargo, Steve Nielsen, director de Alpine, expresa sus dudas sobre si Mercedes podrá entregar el motor más potente para 2026. ::: LEER MÁS

La renovación de Franco Colapinto acercó la Fórmula 1 a Argentina, y se ha podido conocer cuál sería la mejor manera de integrarla al calendario de carreras. ::: LEER MÁS

Steve Nielsen ha reconocido que Checo Pérez y Cadillac han afectado a Franco Colapinto y Alpine de manera importante. ::: LEER MÁS

La renovación de Franco Colapinto sorprendió a los aficionados argentinos luego de darse a conocer sobre el posible regreso de la Fórmula 1 a su país. ::: LEER MÁS

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!