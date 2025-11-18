Franco Colapinto Hoy: Dudas sobre Alpine y Merceds; Brasil, la clave para Argentina en la Fórmula 1
Franco Colapinto Hoy: Dudas sobre Alpine y Merceds; Brasil, la clave para Argentina en la Fórmula 1
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este lunes 17 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto estará en la siguiente temporada en la parrilla de Fórmula 1. Sin embargo, Steve Nielsen, director de Alpine, expresa sus dudas sobre si Mercedes podrá entregar el motor más potente para 2026. ::: LEER MÁS
La renovación de Franco Colapinto acercó la Fórmula 1 a Argentina, y se ha podido conocer cuál sería la mejor manera de integrarla al calendario de carreras. ::: LEER MÁS
Steve Nielsen ha reconocido que Checo Pérez y Cadillac han afectado a Franco Colapinto y Alpine de manera importante. ::: LEER MÁS
La renovación de Franco Colapinto sorprendió a los aficionados argentinos luego de darse a conocer sobre el posible regreso de la Fórmula 1 a su país. ::: LEER MÁS
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Hoy: Newey entrega malas noticias a Alonso; Colapinto y Alpine dudan de Mercedes
- hace 12 minutos
Franco Colapinto Hoy: Dudas sobre Alpine y Merceds; Brasil, la clave para Argentina en la Fórmula 1
- 1 hour ago
Sainz, Albon y la clasificación de ENFRENTAMIENTOS entre todos los equipos
- 2 hours ago
La MISIÓN que se ha puesto Checo dentro de su regreso con Cadillac
- 3 hours ago
¿Ventaja? Checo revela lo mejor de su tiempo sabático en la F1
- Ayer 22:00
¡INEXPLICABLE! Esto fue lo que causó Cadillac en Checo al hablarle sobre volver a la F1
- Ayer 21:00
Más leído
INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
- 1 noviembre
ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
- 14 noviembre
¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
- 11 noviembre
Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
- 12 noviembre
URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
- 14 noviembre
¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
- 2 noviembre