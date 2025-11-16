Colapinto, la CLAVE para el regreso de la F1 a Argentina

La renovación de Franco Colapinto sorprendió a los aficionados argentinos luego de darse a conocer sobre el posible regreso de la Fórmula 1 a su país.

Tener por más años a Colapinto en la Fórmula 1 acerca el regreso del Gran Premio de Argentina de cara al calendario de 2028

El Autódromo Juan y Oscar Gálvez de Buenos Aires se encuentra inmerso en una profunda serie de mejoras, supervisada por el prestigioso diseñador Hermann Tilke.

Una vez modernizado el circuito, podría mejorarse aún más en 2028 para albergar una carrera de Fórmula 1, donde se espera que un desarrollado Colapinto sea el estandarte de esta carrera.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

