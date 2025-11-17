close global

Valtteri Bottas, Sergio Perez, Cadillac, F1, 2025

La MISIÓN que se ha puesto Checo dentro de su regreso con Cadillac

La MISIÓN que se ha puesto Checo dentro de su regreso con Cadillac

Nazario Assad De León
Valtteri Bottas, Sergio Perez, Cadillac, F1, 2025

Checo Pérez ha explicado lo que podrá aportar en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac en la temporada 2026.

Uno de los mayores críticos de Checo Pérez, Lawrence Barretto, ha entrevistado al nuevo piloto de Cadillac tras la temporada sabática sin Red Bull.

Checo en múltiples ocasiones de la temporada pasada se quejó del desarrollo del monoplaza de Red Bull, alegando que únicamente es desarrollado para el estilo de conducción de Max Verstappen.

Pérez charló con Lawrence Barretto en la base de Cadillac en Silverstone antes de su primera prueba de asiento con el equipo y señaló algunas ventajas importantes en su tiempo sabático, alejado de las carreras.

"Ahora tengo toda la energía para volver a esto, trabajar con el equipo, impulsarlo hacia adelante en todas las áreas, en el simulador. Es un equipo nuevo, así que estamos empezando básicamente desde cero", reveló el mexicano a Lawrence Barretto para el sitio oficial de Fórmula 1.

Relacionado: ATENCIÓN: Giro RADICAL al REGRESO de Checo Pérez a la F1 en 2026

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

