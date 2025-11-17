F1 Hoy: Colapinto acerca a la F1 a Argentina; Checo confiesa fuerte realidad de la Fórmula 1
GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 17 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.
Checo Pérez ha explicado cómo sobrevivió a un periodo muy oscuro en su paso como piloto de Fórmula 1 en Red Bull. ::: LEER MÁS
La renovación de Franco Colapinto sorprendió a los aficionados argentinos luego de darse a conocer sobre el posible regreso de la Fórmula 1 a su país. ::: LEER MÁS
Checo Pérez ha explicado uno de los aspectos principales que entendió de su carrera hasta después de que salió de Red Bull. ::: LEER MÁS
Checo Pérez ha explicado cómo se volvió a enamorar de la Fórmula 1 después de una amarga salida inesperada. ::: LEER MÁS
