Checo explica lo que le ha dado Cadillac que Red Bull NO pudo darle
Checo Pérez ha explicado cómo se volvió a enamorar de la Fórmula 1 después de una amarga salida inesperada.
Uno de los mayores críticos de Checo Pérez, Lawrence Barretto, ha entrevistado al nuevo piloto de Cadillac tras la temporada sabática sin Red Bull.
Checo en múltiples ocasiones de la temporada pasada se quejó del desarrollo del monoplaza de Red Bull, alegando que únicamente es desarrollado para el estilo de conducción de Max Verstappen.
Pérez charló con Lawrence Barretto en la base de Cadillac en Silverstone antes de su primera prueba de asiento con el equipo.
"Sí, definitivamente me volví a enamorar. Hay que recordar que mis últimos seis meses en Red Bull fueron muy difíciles para mí en todos los sentidos", reveló el mexicano a Lawrence Barretto para el sitio oficial de Fórmula 1.
¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
