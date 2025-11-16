Checo CONFIESA su aprendizaje más importante al salir de Red Bull

Checo Pérez ha explicado uno de los aspectos principales que entendió de su carrera hasta después de que salió de Red Bull.

Uno de los mayores críticos de Checo Pérez, Lawrence Barretto, ha entrevistado al nuevo piloto de Cadillac tras la temporada sabática sin Red Bull.

Checo en múltiples ocasiones de la temporada pasada se quejó del desarrollo del monoplaza de Red Bull, alegando que únicamente es desarrollado para el estilo de conducción de Max Verstappen.

Esto evidentemente mermó las posibilidades de puntos para el mexicano después de cada mejora puesta en el auto, ya que su estilo de manejo es otro muy distinto, y ante la falta de resultados esta temporada, no le ha quedado a Villevenues más que reconocerlo.

Pérez charló con Lawrence Barretto en la base de Cadillac en Silverstone antes de su primera prueba de asiento con el equipo.

"En ese momento no lo sentí, pero necesitaba el descanso. Cuando estás en este deporte, te dejas llevar por el hecho de que siempre estás pensando en el año que viene, en la próxima carrera, en el próximo contrato", reveló el mexicano a Lawrence Barretto para el sitio oficial de Fórmula 1.

"Es como si estuvieras en modo automático. Pero una vez que te ves obligado a salir de él, como me pasó a mí, te das cuenta de muchas cosas y ves el deporte de otra manera", finalizó.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

