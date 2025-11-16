Franco Colapinto Hoy: Brinda enormes noticias para Argentina; Checo Pérez y Cadillac lo fastidian
Franco Colapinto Hoy: Brinda enormes noticias para Argentina; Checo Pérez y Cadillac lo fastidian
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este lunes 10 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.
Steve Nielsen ha reconocido que Checo Pérez y Cadillac han afectado a Franco Colapinto y Alpine de manera importante. ::: LEER MÁS
La renovación de Franco Colapinto sorprendió a los aficionados argentinos luego de darse a conocer sobre el posible regreso de la Fórmula 1 a su país. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto correrá para Alpine en 2026 y Steve Nielsen, Director del equipo, tiene claro algunos de los motivos sobre cómo impulsar esta noticia. ::: LEER MÁS
Alpine ha confirmado que Franco Colapinto seguirá en el equipo para la temporada 2026, completando así el dúo de pilotos. La decisión se anunció antes del fin de semana en Brasil y ya se ha explicado a fondo la elección. ::: LEER MÁS
