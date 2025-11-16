close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Briatore and Colapinto in deep conversation in the Alpine garage

Franco Colapinto Hoy: Brinda enormes noticias para Argentina; Checo Pérez y Cadillac lo fastidian

Franco Colapinto Hoy: Brinda enormes noticias para Argentina; Checo Pérez y Cadillac lo fastidian

Nazario Assad De León
Briatore and Colapinto in deep conversation in the Alpine garage

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este lunes 10 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Steve Nielsen ha reconocido que Checo Pérez y Cadillac han afectado a Franco Colapinto y Alpine de manera importante. ::: LEER MÁS

La renovación de Franco Colapinto sorprendió a los aficionados argentinos luego de darse a conocer sobre el posible regreso de la Fórmula 1 a su país. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto correrá para Alpine en 2026 y Steve Nielsen, Director del equipo, tiene claro algunos de los motivos sobre cómo impulsar esta noticia. ::: LEER MÁS

Alpine ha confirmado que Franco Colapinto seguirá en el equipo para la temporada 2026, completando así el dúo de pilotos. La decisión se anunció antes del fin de semana en Brasil y ya se ha explicado a fondo la elección. ::: LEER MÁS

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

6776 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Franco Colapinto Hoy: Brinda enormes noticias para Argentina; Checo Pérez y Cadillac lo fastidian
Alpine

Franco Colapinto Hoy: Brinda enormes noticias para Argentina; Checo Pérez y Cadillac lo fastidian

  • 1 hour ago
¿Depresión? La FUERTE declaración de Checo sobre su paso en Red Bull
Formula 1

¿Depresión? La FUERTE declaración de Checo sobre su paso en Red Bull

  • 2 hours ago
Checo Pérez Hoy: Confiesa dura realidad en Red Bull; El aprendizaje más importante
Formula 1

Checo Pérez Hoy: Confiesa dura realidad en Red Bull; El aprendizaje más importante

  • 2 hours ago
Checo explica lo que le ha dado Cadillac que Red Bull NO pudo darle
Formula 1

Checo explica lo que le ha dado Cadillac que Red Bull NO pudo darle

  • Ayer 21:00
Checo CONFIESA su aprendizaje más importante al salir de Red Bull
Formula 1

Checo CONFIESA su aprendizaje más importante al salir de Red Bull

  • Ayer 20:30
Colapinto, la CLAVE para el regreso de la F1 a Argentina
Formula 1

Colapinto, la CLAVE para el regreso de la F1 a Argentina

  • Ayer 20:00
MÃ¡s noticias

Más leído

INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
30.000+ views

INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine

  • 1 noviembre
 ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
15.000+ views

ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz

  • 14 noviembre
 ¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
7.500+ views

¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!

  • 11 noviembre
 Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
5.000+ views

Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine

  • 12 noviembre
 URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
5.000+ views

URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto

  • 14 noviembre
 ¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
5.000+ views

¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1

  • 2 noviembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x