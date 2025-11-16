La cualidad por la cual Alpine RENOVÓ a Colapinto en F1
Franco Colapinto correrá para Alpine en 2026 y Steve Nielsen, Director del equipo, tiene claro algunos de los motivos sobre cómo impulsar esta noticia.
Colapinto no ha logrado sumar un solo punto a lo largo de toda la temporada, pero aún así fue renovado por la escudería francesa.
El director de Alpine llenó de elogios al piloto argentino, por su sentido de responsabilidad y cercanía con los ingenieros.
“Ambos pilotos tienen potencial para mucho más. Si logramos darles un coche a la altura, Franco podrá demostrar todo su talento y Pierre liderará al equipo hacia los resultados que queremos alcanzar”.
“Franco es una persona abierta, honesta, que admite sus errores y trabaja muy bien con el equipo. Tuvo un comienzo difícil, pero poco a poco alcanzó un nivel de rendimiento similar al de Pierre, que para nosotros es una referencia conocida”, expresó sin miramientos.
¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?
Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.
De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".
Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.
Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.
